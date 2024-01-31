Кримінал

У Донецькій області посадовці військової частини привласнили майже 5 мільйонів гривень “бойових” виплат

31 Січня 2024 15:34
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армія, дбр, корупція

У середу, 31 січня, ДБР повідомило, що за матеріалами відомства судитимуть посадовців військової частини на Донеччині, які привласнили майже 5 мільйонів гривень «бойових» виплат. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У пресслужбі відомства повідомили, що командир частини разом з підлеглими розробили схему привласнення частки «бойових» доплат військовим свого підрозділу. Обвинувачені включили у списки для виплат дев’ять військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях та взагалі перебували за межами Донецької області.

За даними відомства, протягом семи місяців військовослужбовці щомісячно безпідставно отримували по 100 тисяч гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок.

З березня по вересень 2022 року сума завданих державі збитків становила майже 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили злочинну схему, провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.

За вчинене затриманим загрожує конфіскація майна та до 12 років позбавлення волі.


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