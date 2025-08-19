У Добропіллі через російський удар обвалилася багатоповерхівка, є загиблий

Вранці 19 серпня російські війська обстріляли Добропілля на Донеччині, внаслідок чого загинув один чоловік та ще один отримав поранення.

Про це повідомили в ДСНС Донецької області.

Внаслідок ударів пошкоджено шість багатоповерхових будинків. В одному з них зруйновано під’їзд: із квартири на четвертому поверсі рятувальники евакуювали чоловіка.

В іншій будівлі обвалилися кілька поверхів — врятованого звідти чоловіка не вдалося довезти до лікарні, він помер у кареті швидкої.

Рятувальники ліквідували три пожежі, а також локалізували займання у дев’ятиповерхівці на площі близько 1000 квадратних метрів. Проте гасіння довелося припинити через повторні удари по місту.