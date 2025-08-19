        Кримінал

        У Добропіллі через російський удар обвалилася багатоповерхівка, є загиблий

        Федір Олексієв
        19 Серпня 2025 14:09
        Вранці 19 серпня російські війська обстріляли Добропілля на Донеччині, внаслідок чого загинув один чоловік та ще один отримав поранення.

        Про це повідомили в ДСНС Донецької області.

        Внаслідок ударів пошкоджено шість багатоповерхових будинків. В одному з них зруйновано під’їзд: із квартири на четвертому поверсі рятувальники евакуювали чоловіка.

        В іншій будівлі обвалилися кілька поверхів — врятованого звідти чоловіка не вдалося довезти до лікарні, він помер у кареті швидкої.

        Рятувальники ліквідували три пожежі, а також локалізували займання у дев’ятиповерхівці на площі близько 1000 квадратних метрів. Проте гасіння довелося припинити через повторні удари по місту.

        Обвалена багатоповерхівка у Добропіллі / Фото: ДСНС

