У Дніпрі зросла кількість постраждалих, частина будинку обвалилася

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по дев’ятиповерхівці у Дніпрі зросла до 9 людей. Частина пошкодженого будинку обвалилася, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

“Кількість постраждалих, на жаль, збільшилась. Їх вже 9. Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває”, – повідомив Лисак.

За даними ДСНС, у пошкодженому через удар по Дніпру під’їзді проживали 97 людей. Серед них на зв’язок не виходить лише один.

Також, як уточнив полковник Служби цивільного захисту Анатолій Суга, у будинку стався повторний обвал конструкцій.

Рятувальна операція триває.