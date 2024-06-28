Кримінал

У Дніпрі зросла кількість постраждалих, частина будинку обвалилася
28 Червня 2024 21:36
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обстріли
Рятувальники ліквідують наслідки удару по Дніпру / Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по дев’ятиповерхівці у Дніпрі зросла до 9 людей. Частина пошкодженого будинку обвалилася, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

“Кількість постраждалих, на жаль, збільшилась. Їх вже 9. Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває”, – повідомив Лисак.

За даними ДСНС, у пошкодженому через удар по Дніпру під’їзді проживали 97 людей. Серед них на зв’язок не виходить лише один.

Також, як уточнив полковник Служби цивільного захисту Анатолій Суга, у будинку стався повторний обвал конструкцій.

Рятувальна операція триває.


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