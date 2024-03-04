У Дніпрі затримано російського агента, який передавав інформацію про радіолокаційні комплекси ЗСУ

Служба безпеки України заявила про затримання у Дніпрі ще одного російського агента, який допомагав російським окупантам виявити радіолокаційні станції Збройних сил України, щоб «обійти» українську протиповітряну оборону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловік розвідував місця базування систем ППО та логістичні маршрути Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів.

Ця інформація потрібна була окупантам для того, щоб спробувати «обійти» українську протиповітряну оборону під час нових повітряних ударів. Також росіяни планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по українських станціях радіолокації.

Ще одним завданням російського агента було вистежити основні траси, якими рухались автоцистерни з паливом у напрямку передової, кажуть в СБУ.

Правоохоронці викрили фігуранта ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії та своєчасно затримати агента, а також встановити його російського куратора — кадрового співробітника ГРУ.

Слідчі встановили, що жителя Дніпра дистанційно завербували в грудні 2023 року. У поле зору російських спецслужб він потрапив через антиукраїнські дописи в соцмережах.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.