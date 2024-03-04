Кримінал

У Дніпрі затримано російського агента, який передавав інформацію про радіолокаційні комплекси ЗСУ

4 Березня 2024 11:26
читать на русском →
сбу
У Дніпрі затримано російського агента / Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання у Дніпрі ще одного російського агента, який допомагав російським окупантам виявити радіолокаційні станції Збройних сил України, щоб «обійти» українську протиповітряну оборону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловік розвідував місця базування систем ППО та логістичні маршрути Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів.

Ця інформація потрібна була окупантам для того, щоб спробувати «обійти» українську протиповітряну оборону під час нових повітряних ударів. Також росіяни планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по українських станціях радіолокації.

Ще одним завданням російського агента було вистежити основні траси, якими рухались автоцистерни з паливом у напрямку передової, кажуть в СБУ.

Правоохоронці викрили фігуранта ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії та своєчасно затримати агента, а також встановити його російського куратора — кадрового співробітника ГРУ.

Слідчі встановили, що жителя Дніпра дистанційно завербували в грудні 2023 року. У поле зору російських спецслужб він потрапив через антиукраїнські дописи в соцмережах.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Березня 2024 13:36

Шмигаль назвав головні завдання Кабміну на 2024 рік
4 Березня 2024 13:21

Мінфін пропонує запровадити акциз на газовану воду
4 Березня 2024 12:43

Військові показали, як розбудовують оборонні рубежі на Донеччині
4 Березня 2024 12:16

Начальник Генштабу Франції пропонував НАТО створити коаліцію для відправки військ в Україну
4 Березня 2024 11:56

Як Україна  виступила на чемпіонаті світу з легкої атлетики: медальний залік
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки