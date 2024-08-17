У Дніпрі затримали групу порно-ділків

Підозрюваних у збуті та розповсюдженні дитячої порнографії затримано у Дніпрі. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, мешканка Дніпра, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, разом з 18-річним сином та знайомим організували збут порнографії за участі іншого 12-річного сина жінки.

Вони створили сторінку у соцмережі та закритий Telegram-канал, де підшукували потенційних клієнтів серед іноземців.

Після сплати ними коштів підозрювані через месенджер розповсюджували фото- та відеоматеріали порнографічного характеру.

За даними слідства, лише за останні два місяці протиправної діяльності фігуранти заробили близько 200 тис грн.

Отримані від «бізнесу» кошти збоченці розподіляли між собою.

У ході обшуків за місцями проживання вилучено фото та відеоматеріали. Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрано запобіжні заходи.

Потерпілу дитину вилучено з небезпечного середовища для реабілітації.