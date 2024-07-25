Кримінал

У Дніпрі затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві громадського активіста
25 Липня 2024 21:39
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дніпро, кримінал
Тіло громадського активіста з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра / Фото НПУ

Правоохоронці повідомили 39-річному жителю с. Слобожанське та 23-річному жителю мешканцю м. Дніпра про підозру у вбивстві 32-річного громадського активіста, повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

“23 липня до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia. Уже наступного дня поліцейські встановили, що чоловік став жертвою злочину. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили в лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра”, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті поліції в четвер.

Правоохоронці встановили, що 22 липня підозрювані домовилися про зустріч із потерпілим. Між ними виник конфлікт, унаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста шістьма пострілами зі зброї.

Після цього підозрювані викинули зброю у водойму, а тіло вбитого закопали в лісосмузі, його авто відігнали в орендований гараж.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання, в автомобілі та в гаражі затриманих, під час яких вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства.

Обом затриманим повідомили про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Тривають слідчі заходи для встановлення всіх обставин і мотивів злочину.

Процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

У повідомленні не зазначено імені потерпілого, однак “Суспільне. Дніпро” повідомляє, що йдеться про голову профспілки автоперевізників Дніпра та активіста Михайла Тонконогого.


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