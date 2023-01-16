Кримінал

У Дніпрі тривають пошуки 34 осіб

16 Січня 2023 11:25
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дніпро

Станом на 11:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 36 осіб (з них 2 дитини), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено, доля 34 осіб з’ясовується).

Про це повідомляє ДСНС, коментуючи наслідки ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня.

Зараз на місці трагедії розгорнуто 16 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління.

Психологами ДСНС надано допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Всього до робіт залучено 579 осіб та 91 од. техніки з них: від ДСНС – 155 осіб та 39 од. техніки.

Роботи тривають у цілодобовому режимі.


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