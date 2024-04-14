Кримінал

У Дніпрі та Любимівській громаді вже 12 постраждалих від уламків ракети

14 Квітня 2024 20:37
читать на русском →
дніпро, ппо
Кількість постраждалих у Дніпрі та Любимівській громаді через падіння уламків ракети зросла до 12 людей / Фото ДСНС

У Дніпрі станом на 20:00 неділі вже 12 постраждалих унаслідок падіння уламків російської ракети, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“За уточненою інформацією, у Дніпрі та Любимівській громаді вже 9 постраждалих”, – написав він у телеграм-каналі.

За кілька хвилин Лисак уточнив, що постраждалих уже 12, оскільки “щохвилини кількість постраждалих збільшується. Зараз їх – 12”.

За його словами, трьом медичну допомогу було надано на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток, лікуватимуться вдома. Двоє чоловіків 62 і 39 років та 35-річна жінка залишаються в медзакладі.

Крім того, в обласному центрі пошкоджено 33 приватні будинки. Розбито 10 авто та навантажувач, додав голова ОВА.

Лисак зазначив, що в районі, де впали уламки ворожої ракети, працюють усі служби. А ще психологи ДСНС і Нацполіції.

Як повідомлялося, о 17.50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом повітряного командування “Схід” було знищено крилату ракету.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Квітня 2024 19:58

Протягом доби зафіксовано 42 бойових зіткнення – Генштаб
14 Квітня 2024 20:37

У Дніпрі та Любимівській громаді вже 12 постраждалих від уламків ракети
14 Квітня 2024 20:12

Повторні огляди обмежено придатних почнуться з середини травня – Міноборони
14 Квітня 2024 18:56

Над Дніпром збито ще одну крилату ракету
14 Квітня 2024 18:15

Над Чорним морем збито дві російські ракети
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки