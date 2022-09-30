У Дніпрі після ракетної атаки одна людина загинула, п’ятеро поранених, згоріло понад 50 автобусів

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, після нічного прильоту російських «Іскандерів» у мирний Дніпро одна людина загинула і п’ятеро поранені.

За його словами, ворожі ракети знищили також транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.

У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі.

Рятувальники з ночі працюють на місцях «прильотів» і з’ясовують масштаби руйнувань.

Резніченко також повідомив про обстріл Нікопольського району області. Там росіяни тричі вгатили «Градами» та важкою артилерією.

“У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. Минулося без загиблих та поранених”, – написав він у Telegram.