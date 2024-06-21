Кримінал

У Дніпрі невідомі побили колишнього військового
21 Червня 2024 10:23
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20 червня невідомі у камуфльованому одязі та балаклавах напали на чоловіка у Дніпрі.

Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Дніпропетровської області.

«Невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро», – ідеться в повідомленні.

За даним фактом слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до інциденту.

У спецпідрозділі KRAKEN повідомили у Телеграмі, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є їх колишнім співслужбовцем.


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