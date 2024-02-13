Суспільство

У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють лікарню та закривають школи

13 Лютого 2024 11:38
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дніпро
Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Дніпрі після нічних “прильотів” БпЛА по електростанції та об’єкту інфраструктури вирішили евакуювати одну з місцевих лікарень, а також закрити школи. 

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

“Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи”, – йдеться у дописі міського голови.

Філатов наголосив, що, за прогнозам синоптиків, найближчим часом очікується похолодання. А тому, пояснив мер, “втримати систему не вийде”.


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У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють лікарню та закривають школи
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