У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють лікарню та закривають школи

У Дніпрі після нічних “прильотів” БпЛА по електростанції та об’єкту інфраструктури вирішили евакуювати одну з місцевих лікарень, а також закрити школи.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

“Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи”, – йдеться у дописі міського голови.

Філатов наголосив, що, за прогнозам синоптиків, найближчим часом очікується похолодання. А тому, пояснив мер, “втримати систему не вийде”.