        У “Дії” з’явився новий сервіс для студентів

        Федір Олексієв
        27 Серпня 2025 18:51
        У студентів з’явилася можливість зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн через портал “Дія”.

        Про це повідомила пресслужба порталу.

        Зазначається, що скористатись цим сервісом можуть поки що невійськовозобов’язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.

        Як змінити місце проживання:

        • авторизуйтесь на порталі “Дія”;
        • оберіть в особистому кабінеті розділ “послуги” і далі “зміна місця проживання”;
        • вкажіть навчальний заклад та гуртожиток.
        • за потреби додайте номер та дату договору про проживання;
        • підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП і відправте.

        “Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання”, — кажуть у пресслужбі “Дії”.


