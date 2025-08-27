У “Дії” з’явився новий сервіс для студентів

У студентів з’явилася можливість зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн через портал “Дія”.

Про це повідомила пресслужба порталу.

Зазначається, що скористатись цим сервісом можуть поки що невійськовозобов’язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.

Як змінити місце проживання:

авторизуйтесь на порталі “Дія”;

оберіть в особистому кабінеті розділ “послуги” і далі “зміна місця проживання”;

вкажіть навчальний заклад та гуртожиток.

за потреби додайте номер та дату договору про проживання;

підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП і відправте.

“Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання”, — кажуть у пресслужбі “Дії”.