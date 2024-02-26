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У “Дії” з’являться освітні документи: Федоров закликав взяти участь в бета-тестуванні

26 Лютого 2024 16:23
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дія, освіта
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров / Фото: УНІАН

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що освітні документи тепер будуть доступні у застосунку “Дія”.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Більше не потрібно буде шукати вдома диплом та просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у “Дії”, — зазначив Федоров.

Міністр цифрової трансформації закликав українців скористатися новим сервісом першими та долучатися до бета-тестування.

“Якщо ви громадяни України, вам виповнилося 14 років та є ідентифікаційний код. У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії”, — додав посадовець.


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