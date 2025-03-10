Техно

У Дії запустили оформлення цифрових дозволів на зброю: як це працює
10 Березня 2025 13:56
Магазин зброї / Фото: zbroya-if.com.ua
Магазин зброї / Фото: zbroya-if.com.ua

У застосунку “Дія” зʼявився цифровий дозвіл на зброю, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як зазначили у відомстві, власники документ у застосунку “Дія” замінює паперовий дозвіл. Також у застосунок додали інформацію про зброю та замовлення витягу про наявність дозволів, а якщо термін дозволу закінчується – “Дія” попередить про це push-сповіщенням.

“Раніше потрібно було носити із собою паперовий дозвіл або електронний витяг у вашому смартфоні, але тепер декілька кліків – і всі документи на зброю в “Дії”. Документи в “Дії” неможливо підробити, тому цифровий дозвіл – гарант того, що зброю із собою носить людина, яка дійсно може це робити”, – йдеться в повідомленні.

Також у Дії можна замовити витяг з Єдиного реєстру зброї без використання інших сервісів чи походів до установ.

Як додати дозвіл на зброю в Дію

  • Оновіть застосунок.
  • Відкрийте вкладку з документами та прогорніть їх до кінця.
  • Натисніть “Додати документ” та виберіть “Дозволи на зброю”.

Сервіс доступний громадянам України, які досягли 18-річного віку, мають зареєстровану зброю, яку внесено в Єдиний реєстр зброї, та підтверджений податковий номер.

“Спочатку він працюватиме у форматі бета-тестування, а ми постійно аналізуватимемо ваш фідбек. Тож додавайте свої дозволи, відстежуйте їх статус (чинний, недійсний, анульований), отримуйте повну інформацію про зареєстровану зброю, її характеристики та замовляйте витяги в застосунку Дія”, – розповіли в Мінцифри.


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