У “Дії” запустили експериментальний проєкт “єДозвіл”

Уряд дав старт проєкту “єДозвіл”, який дозволить отримувати необхідні ліцензії на дозволи для бізнесу через “Дію”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Раніше, щоб отримати ліцензію, треба було їхати в установу, витрачаючи на це час. З “Дією” все буде набагато простіше й без корупційних ризиків. Працюємо над проєктом спільно з Мінекономіки”, – повідомив Федоров.

Як зазначив міністр, підприємці зможуть в кілька кліків через портал “Дія” подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати адмінпослуги чи подавати скарги.

На першому етапі будуть доступні ліцензії та декларації у сфері охорони праці, з вересня можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Перелік сфер і послуг поступово розширюватиметься.

“Як це буде на ділі. Умовно, ви хочете почати ветеринарну практику, але для цього потрібно отримати ліцензію від Держпродспоживслужби. Раніше треба було збирати заяву, копії потрібних документів і везти в Держпродспоживслужбу. Скоро це все можна буде зробити в кілька кліків на порталі “Дія”, – пояснив Федоров.

Система автоматично перевірятиме документи, які користувач завантажить, і якщо все коректно, то за кілька хвилин видасть дозвіл чи ліцензію. Якщо система бачить ризик, заяву розгляне представник держоргану, відповідь надійде протягом 10 днів.