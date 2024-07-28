Суспільство

У “Дії” забронювали 76 тис. співробітників, – Свириденко
28 Липня 2024 19:39
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З моменту запуску послуги бронювання в “Дії”, бізнес забронював 76 тисяч співробітників.

Про це повідомила перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

“На сьогодні через платформу Дія забронювали 76 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. І це лише від минулої середи, коли послуга запрацювала”, – написала вона у Facebook.

На порталі “Дія” стала доступна функція бронювання працівників критичних підприємств. Для цього треба через портал подати заяву, яка має бути обов’язково засвідчена електронним підписом директора підприємства. У разі, якщо військовозобовʼязаний працює офіційно, а дані про нього містяться у системі “Оберіг”, бронювання оформлюється автоматично і відображається в застосунку “Резерв+”.


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