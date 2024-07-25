У “Дії” можна подати заяву до міжнародного реєстру збитків у Гаазі

Від сьогодні українці можуть подати заяву до міжнароднрнр Реєстру збитків у Гаазі. Він стане основою для майбутніх репарацій, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповніть відповідну заяву на порталі Дія”, – йдеться в повідомленні.
Раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та наявність акту комісійного обстеження майна.
Як зазначив Федоров, зараз система доопрацьована і скористатися послугою можна, навіть якщо:
- право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
- немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму “єВідновлення”;
- оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.