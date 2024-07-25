Суспільство

У “Дії” можна подати заяву до міжнародного реєстру збитків у Гаазі
25 Липня 2024 14:24
читать на русском →

Від сьогодні українці можуть подати заяву до міжнароднрнр Реєстру збитків у Гаазі. Він стане основою для майбутніх репарацій, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповніть відповідну заяву на порталі Дія”, – йдеться в повідомленні.

Раніше для подання заяви необхідна була реєстрація житла в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та наявність акту комісійного обстеження майна.

Як зазначив Федоров, зараз система доопрацьована і скористатися послугою можна, навіть якщо:

  • право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
  • немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму “єВідновлення”;
  • оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Липня 2024 15:28

Клименко: Вважаємо, що підозрюваний у вбивстві Фаріон – лише виконавець
25 Липня 2024 17:57

Журналісти ідентифікували підозрюваного у вбивстві Фаріон
25 Липня 2024 15:52

На війні загинув колишній мер Умані
25 Липня 2024 15:44

Бійцям 31 ОМБр вдалося прорватися з оточення біля Прогресу
25 Липня 2024 15:11

Затримано підозрюваного у вбивстві Фаріон
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
усі думки