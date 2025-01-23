У дев’яти областях викрили військових посадовців, які незаконно нарахували понад 13 мільйонів гривень

Правоохоронці викрили 13 військових посадовців у дев’яти областях України, які незаконно нарахували понад 13 мільйонів гривень виплат. Кошти отримували військовослужбовці, які не перебували в зоні бойових дій, а також особи, які взагалі не служили або самовільно залишили військові частини.

Про це повідомила Національна поліція.

Серед підозрюваних — командири військових частин, керівники підрозділів, службовці, а також колишній начальник обласного ТЦК та СП.

За вказівкою одного з фігурантів підлеглі навіть незаконно видобували корисні копалини та ремонтували його будинок та його родичів.

Одеська область: т.в.о. помічника командира з фінансів нарахував 545 тис. грн чотирьом особам, які самовільно залишили частину, а заступник начальника штабу іншої частини отримав 670 тис. грн за підробленими документами.

Черкаська область: Командир підрозділу виплатив 5,9 млн грн винагород 91 військовому, які не брали участі у бойових діях.

Чернігівська область: ситуація подібна з Черкаською – різниця у сумі виплачених коштів. Тут начальник штабу військової частини преміював додатковою винагородою службовців на загальну суму 412 500 гривень.

Тернопільська область: Командир підрозділу незаконно виплатив 1 млн грн військовим, які фактично перебували вдома.

Дніпропетровська область: Колишній обласний військком нарахував 1 млн грн людям, які не служили.

Хмельницька область: Командир бригади виплатив п’ятьом військовослужбовцям за нібито безпосередню участь у бойових діях по 30 000 грн поки вони ремонтували його будинок та його родичів. Крім того, ці люди, використовуючи спеціальну військову техніку, займались незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю. Сума завданих збитків сягає понад 1 000 000 гривень.

Закарпатська область: Співробітниця військової частини отримала 250 тис. грн, вводячи керівництво в оману про своє місцезнаходження.

Луганська область: Двоє військовослужбовців внесли неправдиві дані до офіційних документів. Як наслідок люди, які не брали участь у бойових діях отримали майже 1 200 000 гривень додаткових виплат.

У поліції повідомили, що наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.