Суспільство

У дев’ятьох областях України побудують систему блокування трансляції російських телеканалів

8 Березня 2024 07:50
читать на русском →
пропаганда
Один з російських пропагандистів Дмитро Кисельов / Фото: УНІАН

На прикордонних територіях України з’явиться система блокування трансляції програм російських пропагандистських теле- та радіоканалів. На відповідні заходи уряд виділив 152 мільйони гривень із резервного фонду держбюджету.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначається, що система блокування діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

У відомстві підкреслили, що реалізація цього проєкту дасть можливість витіснити “русский мир” з інформаційного простору України.

“Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України – зросте”, — йдеться у повідомленні.

У Держспецзв’язку також нагадали, що прийняття цього розпорядження Кабміну допоможе виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року “Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави”, яке передбачає забезпечення сталого функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Березня 2024 06:59

Україна може зупинити Путіна, — Байден
8 Березня 2024 08:09

Внаслідок нічного обстрілу Чугуєва постраждала трирічна дитина
8 Березня 2024 07:30

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що знищили 33 із 37 “шахедів”
8 Березня 2024 07:13

NYT: між США та Україною виникають взаємні розчарування
7 Березня 2024 20:46

Окупанти вдарили по лікарні у Сумах: є жертви
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки