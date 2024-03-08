У дев’ятьох областях України побудують систему блокування трансляції російських телеканалів

На прикордонних територіях України з’явиться система блокування трансляції програм російських пропагандистських теле- та радіоканалів. На відповідні заходи уряд виділив 152 мільйони гривень із резервного фонду держбюджету.

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зазначається, що система блокування діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

У відомстві підкреслили, що реалізація цього проєкту дасть можливість витіснити “русский мир” з інформаційного простору України.

“Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України – зросте”, — йдеться у повідомленні.

У Держспецзв’язку також нагадали, що прийняття цього розпорядження Кабміну допоможе виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року “Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави”, яке передбачає забезпечення сталого функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5.