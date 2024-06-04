Політика

У Держдепі США звинуватили Китай у допомозі РФ

4 Червня 2024 09:57
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китай, сша
Метью Міллер / Getty Images

Коментуючи відмову Китаю від участі у Саміті миру речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США не бачать позитивної ролі Китаю щодо припинення війни, оскільки допомагає РФ.

Про це пише “Голос Америки”.

“Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само”.

Коментуючи Саміт миру, Міллер у черговий раз підкреслив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що ця подія буде успішною. “Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка Сполучених Штатів буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України”, – каже Міллер.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи планує долучитись до саміту також і Держсекретар США Ентоні Блінкен, Міллер зауважив, що поки не володіє такою інформацією. “Я не маю жодних повідомлень про планування цього Саміту миру. Ви чули, як Держсекретар (Ентоні Блінкен – ред.) і ми тут кілька разів протягом останніх тижнів заявляли, що ми будемо добре представлені на цьому саміті”, – наголосив Міллер.


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