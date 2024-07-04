Суспільство

У Держдепі США запевнили, що Україні запропонують “конкретні шляхи” до членства в НАТО
4 Липня 2024 07:11
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нато, україна
Ілюстратвине фото / AP

Наступного тижня під час саміту НАТО у Вашингтоні Україні запропонують “конкретні шляхи” для прискорення вступу до НАТО.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс, “Голос Америки“.

Очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується.

Джонс сказав, що альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.

На саміт у Вашингтоні також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.

Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.


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У Держдепі США запевнили, що Україні запропонують “конкретні шляхи” до членства в НАТО
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