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У деокупованому Ізюмі працюватимуть експерти та жандарми із Франції, — генпрокурор

25 Вересня 2022 20:11
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Деокупація, прокуратура

В місто Ізюм для фіксування воєнних злочинів РФ вирушить команда слідчих, експертів та жандармів із Франції, які працювали у Бучі та Ірпені Київської області.

Про це в ефірі марафону “Єдині новини” 25 вересня розказав генпрокурор Андрій Костін.

“В перший день, коли ми отримали свідчення про масові поховання в районі міста Ізюм, я отримав дзвінок від посла Франції в Україні Етьєна де Понсена, який запропонував ще раз направити слідчих та жандармів та експертів Франції, які вже працювали в Київській області. Ми очікуємо їх прибуття наступного тижня”, — повідомив Андрій Костін.


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