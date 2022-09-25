У деокупованому Ізюмі працюватимуть експерти та жандарми із Франції, — генпрокурор

В місто Ізюм для фіксування воєнних злочинів РФ вирушить команда слідчих, експертів та жандармів із Франції, які працювали у Бучі та Ірпені Київської області.

Про це в ефірі марафону “Єдині новини” 25 вересня розказав генпрокурор Андрій Костін.

“В перший день, коли ми отримали свідчення про масові поховання в районі міста Ізюм, я отримав дзвінок від посла Франції в Україні Етьєна де Понсена, який запропонував ще раз направити слідчих та жандармів та експертів Франції, які вже працювали в Київській області. Ми очікуємо їх прибуття наступного тижня”, — повідомив Андрій Костін.