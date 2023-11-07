У ЦВК висловилися щодо виборів під час війни

Вибори під час воєнного стану проводити не можна, тож президент Володимир Зеленський виконуватиме свої обов’язки до закінчення дії цього правового режиму.

Про це у коментарі “Радіо Свобода” заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

“Згідно з чинним законодавством України, будь-які вибори у військовий час, під час оголошення воєнного стану не проводяться. Тому жодних повідомлень, або жодних якихось речей ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати. Ми – незалежний виборчий орган, ми керуємося виключно законом. Вибори, зокрема, президента України призначаються постановою Верховної Ради. Ви і я не бачили ані проєкту такої постанови, ані будь-яких інших офіційних документів”, – сказав він і нагадав, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження в Україні воєнного стану ще на 90 днів.

За словами Дубовика, предвиборча кампанія в разі проведення виборів навесні 2024 року мала б стартувати у грудні. Однак наразі немає юридичних підстав говорити про організацію виборчого процесу без відповідних змін у законодавстві. Президент Зеленський виконуватиме повноваження до обрання нового голови держави, коли б це волевиявлення народу не відбулося.

“Скільки б не було спекуляцій щодо цієї теми, в Конституції чітко записано, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України. Все решта – це політичні спекуляції, щодо закінчення повноважень, переходу якихось повноважень. Конституція чітко дає відповіді на ці запитання. Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Іншого поки що немає, змін до законодавства немає. Тобто немає підстав, принаймні юридичних, говорити про щось на даний час”, – сказав Дубовик.

“Не буде нового президента, обраного на виборах, – черговий президент продовжує виконувати свої повноваження. Конституція це чітко визначає”, – наголосив він.