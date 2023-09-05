Суспільство

У ЦРУ очікують на ланцюгову реакцію від прогресу ЗСУ

5 Вересня 2023 19:12
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цру, зсу

Збройні Сили України накопичують прогрес на полі бою, який має призвести до ланцюгової реакції і поразки Росії.

Про це сказав член Ради Безпеки Київського безпекового форуму, командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор ЦРУ у 2011-12 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму.

На його думку, ситуація на фронті ні на що не схожа з часів Другої світової війни. Генерал також переконаний, що росіяни не особливо вражають знаннями чи діями на полі бою, але вони створили надзвичайно видатну системи оборони, яку досить важко подолати.

Водночас Петреус підкреслив, що ЗСУ демонструють вражаючі здібності адаптації до ведення військових дій в умовах величезних мінних полів, траншей, протитанкових ровів та постійних обстрілів ворога.

Ексдиректор ЦРУ зауважив, що українські війська утримують росіян на надзвичайно великій лінії фронту, а також створюють умови для продовження успіху, завдаючи ударів по російських складах, авіабазах, морських базах в Криму та логістичних лініях. «Ви, можливо, не можете зруйнувати міст, але ви можете зробити його таким, по якому не можна їздити», – зазначив генерал.

Петреус додав, що використовуючи західні артилерійські системи, ЗСУ можуть завдати ударів по російських позиціях на більшій відстані. «Розтягування фронту знижує спроможності росіян. Тобто створюються умови на полі бою, і коли з’явиться можливість, ЗСУ зможуть завдати удару резервними силами», – додав він.

Крім того, генерал підкреслив успіхи ЗСУ в Роботиному, а також наголосив на важливості Запорізького та Донецького напрямків.

«Це все накопичується. Коли російські сили почнуть сипатися, важливо, як українці скористаються цим для того, щоб здійснити розрив лінії комунікацій і відрізати Крим. В ідеалі було б добре знищити Керченський міст, і коли це буде зроблено, російські сили опиняться в ситуації знищення», – переконаний екскомандувач.

Петреус також високо відзначив роботу українських сил протиповітряної оборони: «В Україні надзвичайно вражаюча протиповітряна оборона, тому важко росіянам досягнути успіхів в повітрі, вони не можуть застосовувати ефективно свої повітряні сили». «Я думаю, що прогрес ЗСУ буде продовжуватись, і зрештою він стане сталим і ми побачимо це на полі бою», – резюмував він.


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