У церквах УПЦ в Харкові почалися обшуки СБУ

Від ранку 10 грудня у харківських церквах Української православної церкви Московського патріархату почалися обшуки.
На території храмів працюють люди з розпізнавальними знаками Служби безпеки України, повідомили Суспільне Харків очевидці.
Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова.
Проведення обшуків кореспондентам Суспільного підтвердив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Надати коментар щодо причин обшуків пообіцяв протягом дня, коли слідчі дії будуть завершені.
Зокрема йдеться про об’єкти Харківської єпархії:
• Свято-Покровський чоловічий монастир;
• Свято-Благовіщенський кафедральний собор;
• Свято-Казанський храм;
• Храм ікони «Взискання загиблих»;
• Свято-Успенський храм;
• Свято-Петро-Павлівський храм;
• Свято-Миколаївський храм;
• Свято-Валентинівський храм;
• Ольгінський храм;
• Храм цариці Тамари;
• Свято-Архангело-Михайлівський храм;
• Храм Георгія Переможця;
• Свято-Володимирський храм;
• а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).
Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.