У церквах УПЦ в Харкові почалися обшуки СБУ

Від ранку 10 грудня у харківських церквах Української православної церкви Московського патріархату почалися обшуки.

На території храмів працюють люди з розпізнавальними знаками Служби безпеки України, повідомили Суспільне Харків очевидці.

Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова.

Проведення обшуків кореспондентам Суспільного підтвердив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Надати коментар щодо причин обшуків пообіцяв протягом дня, коли слідчі дії будуть завершені.

Зокрема йдеться про об’єкти Харківської єпархії:

• Свято-Покровський чоловічий монастир;

• Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

• Свято-Казанський храм;

• Храм ікони «Взискання загиблих»;

• Свято-Успенський храм;

• Свято-Петро-Павлівський храм;

• Свято-Миколаївський храм;

• Свято-Валентинівський храм;

• Ольгінський храм;

• Храм цариці Тамари;

• Свято-Архангело-Михайлівський храм;

• Храм Георгія Переможця;

• Свято-Володимирський храм;

• а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.