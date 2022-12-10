Харків

У церквах УПЦ в Харкові почалися обшуки СБУ

10 Грудня 2022 10:15
69
сбу, харків, церква

Від ранку 10 грудня у харківських церквах Української православної церкви Московського патріархату почалися обшуки.

На території храмів працюють люди з розпізнавальними знаками Служби безпеки України, повідомили Суспільне Харків очевидці.

Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова.

Проведення обшуків кореспондентам Суспільного підтвердив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Надати коментар щодо причин обшуків пообіцяв протягом дня, коли слідчі дії будуть завершені.

Зокрема йдеться про об’єкти Харківської єпархії:

• Свято-Покровський чоловічий монастир;

• Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

• Свято-Казанський храм;

• Храм ікони «Взискання загиблих»;

• Свято-Успенський храм;

• Свято-Петро-Павлівський храм;

• Свято-Миколаївський храм;

• Свято-Валентинівський храм;

• Ольгінський храм;

• Храм цариці Тамари;

• Свято-Архангело-Михайлівський храм;

• Храм Георгія Переможця;

• Свято-Володимирський храм;

• а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Грудня 2022 10:51
103

Яку мету переслідує Путін постійно закликаючи Україну до переговорів, – пояснили в ISW
10 Грудня 2022 13:55
12

Окупанти протягом доби обстріляли понад п’ять районів на Харківщині
10 Грудня 2022 10:15
69

У церквах УПЦ в Харкові почалися обшуки СБУ
10 Грудня 2022 09:03
91

У США більше не проти ударів України по Росії, – The Times
9 Грудня 2022 20:19
89

Україна отримає зенітні установки та ракети для ППО найближчими тижнями, – Сунак
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
усі думки