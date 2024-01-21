Кримінал

У центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку, а потім застрелився сам

21 Січня 2024 13:48
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запоріжжя, вбивство

У центрі Запоріжжя вранці в неділю чоловік застрелив жінку, а потім, дочекавшись поліції, застрелився сам, повідомили обласне управління Національної поліції та голова обладміністрації Юрій Малашко.

“Вбито жінку – двома пострілами. Вбивця просто сидів на лавочці, побачивши правоохоронців – пустив у себе кулю”, – написав голова ОВА в Telegram-Каналі.

Жінку врятувати не вдалося.

Поліція розказала, що подія сталася у сквері Прикордонників. Про вбивство на номер 102 повідомила жінка, яка стала свідком.

“За словами заявниці, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і наразі ще перебуває неподалік. У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе. Медики намагалися реанімувати постраждалу, однак вона померла в кареті швидкої”, – йдеться в повідомленні поліції.

Обставини події та особи загиблих встановлюються.


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