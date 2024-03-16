Кримінал

У центрі Варшави невідомі обстріляли автобуси

16 Березня 2024 18:08
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польща, кримінал
Автобус у Варшаві, ілюстративне фото / Фото Getty Images

Сьогодні, у суботу, 16 березня, у Варшаві було обстріляно із пневматики кілька пасажирських автобусів. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на Головне управлінні столичної поліції.

За неофіційною інформацією, стріляли, ймовірно, з балкону одного із будинків. У поліції наразі не підтверджують цієї інформації.

Зараз працівники поліції здійснюють відповідні дії для пошуку причетних, заявив підкомісар поліції Варшави Рафал Рутковський.

«Сьогодні о 10:28 ми отримали повідомлення, з якого випливає, що хтось начебто обстріляв автобуси з пневматичної зброї на вулиці Маршалковській. Поліція на місці підтвердила пошкодженя в 5 автобусах: 3 – міської комунікації, 2 – приватних ліній. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція оглянула місце події, тривають відповідні слідчі дії для встановлення і затримання причетних», – сказав Рутковський.


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