У центрі Варшави невідомі обстріляли автобуси

Сьогодні, у суботу, 16 березня, у Варшаві було обстріляно із пневматики кілька пасажирських автобусів. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на Головне управлінні столичної поліції.

За неофіційною інформацією, стріляли, ймовірно, з балкону одного із будинків. У поліції наразі не підтверджують цієї інформації.

Зараз працівники поліції здійснюють відповідні дії для пошуку причетних, заявив підкомісар поліції Варшави Рафал Рутковський.

«Сьогодні о 10:28 ми отримали повідомлення, з якого випливає, що хтось начебто обстріляв автобуси з пневматичної зброї на вулиці Маршалковській. Поліція на місці підтвердила пошкодженя в 5 автобусах: 3 – міської комунікації, 2 – приватних ліній. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція оглянула місце події, тривають відповідні слідчі дії для встановлення і затримання причетних», – сказав Рутковський.