У центрі Осло трамвай з пасажирами зійшов з рейок і в’їхав у магазин

У центрі Осло трамвай зійшов із рейок та врізався у будівлю магазину. На щастя, обійшлось без жертв.

Про це повідомляє NRK.

Інцидент стався після полудня на вулиці Сторгата в історичному районі міста. Трамвай із пасажирами, зійшовши з рейок, протаранив фасад магазину першим вагоном.

Екстрені служби прибули на місце оперативно. Хоча спершу були побоювання, що хтось із пішоходів міг постраждати, перевірка підтвердила відсутність жертв. Усередині магазину також не було загиблих.

Аварія призвела до травм чотирьох осіб, включно з водієм трамвая. Людей з будівлі евакуювали, а прилеглу ділянку вулиці перекрили на кілька кварталів. Поліція опитує свідків для з’ясування обставин події.