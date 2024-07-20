У центрі Києва знесли історичну будівлю

Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття.

Йдеться про Садибу Зеленських, збудовану у 1890 році.

Садиба Зеленських / Google Maps

“Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту”, – йдеться у повідомленні поліції.

За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.