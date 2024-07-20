Кримінал

У центрі Києва знесли історичну будівлю
20 Липня 2024 15:04
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вандалізм, київ
Поліцейські встановлюють обставини знесення історичної будівлі у центрі столиці у межах кримінального провадження / Фото НПУ

Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття.

Йдеться про Садибу Зеленських, збудовану у 1890 році.

Садиба Зеленських / Google Maps

“Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту”, – йдеться у повідомленні поліції.

За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.


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У центрі Києва знесли історичну будівлю
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