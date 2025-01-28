Кримінал

У центрі Києва в кафе сталася стрілянина: поранено літнього чоловіка
28 Січня 2025 18:36
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Поліцейські працюють на місці стрілянини / Фото: Нацполіція
Поліцейські працюють на місці стрілянини / Фото: Нацполіція

У центрі Києва, в одному з кафе, стався конфлікт, в результаті якого невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї, поранивши літнього чоловіка.

Про це повідомила поліція Києва.

Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців близько 16:20. Встановлено, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами виник конфлікт, під час якого один з учасників здійснив кілька пострілів у бік літнього чоловіка.

Після скоєного зловмисник втік. Наразі тривають його пошуки.

Постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований. Його життю нічого не загрожує. На місці події працює слідчо-оперативна група.


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