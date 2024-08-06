У центрі Києва сталась ДТП: є постраждалі 

У центрі Києва на вулиці Глибочицькій зіткнулися трамваї, у результаті чого постраждали 6 людей та було пошкоджені близько 10 автомобілів.

Про це повідомляє КМДА та Патрульна поліція у Telegram

“На місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються.

Попередньо постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу”.

Повідомляється, що трамваї № 14 та №18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.

За інформацією Патрульної поліції, рух транспорту по вулиці Глибочицькій ускладнений в обох напрямках.

У соцмережах повідомляють, що у трамвая відмовили гальма, він розбив близько 10 машин і врізався в інший трамвай.

Очевидці також кажуть, що трамвай був без водія, він з’їхав з гірки і вдарився у трамвай, який їхав за ним.