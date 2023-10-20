Кримінал

У центрі Києва невідомі люди з ножем напали на військового

20 Жовтня 2023 13:41
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поліція

У четвер, 19 жовтня, близько 10 години вечора до поліції Києва надійшло повідомлення, що невідомі напали з ножем на військовослужбовця й завдали йому поранень.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що напад стався на вулиці Назарівській. Там знайшли військовослужбовця з ножовим пораненням грудної клітини.

“Правоохоронці провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення”, – повідомляють правоохоронці.

Для розкриття злочину до розшуку нападників задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції. 

“За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі”, – додали у поліції.


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