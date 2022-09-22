Кримінал

У Чугуївському районі восьмеро людей підірвалися на мінах

22 Вересня 2022 16:07
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​​Поліція Харківщини фіксує випадки підриву людей на мінах на деокупованих територіях.

Так, за 22 вересня до чергової частини Чугуївського РУП надійшло декілька повідомлень про те, що 8 жителів Чугуївського району підірвались на мінах, які окупанти залишили після себе.

Як повідомили в поліції, серед постраждалих 67-річна жителька села Гракове та 52-річний житель селища Чкаловське, які отримали вибухові травми.

Також поліцейський офіцер громади виявив у полі двох підірваних на міні трактористів. Їх доставили до Чугуївської районної лікарні.

“Поліція закликає бути максимально обережним та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102”, – йдеться у повідомленні.


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