У Чорному морі російські військові відкрили вогонь у бік цивільного суховантажу

Сьогодні близько 6.40 у південно-західній частині Чорного моря, патрульним кораблем Чорноморського флоту РФ «Василь Биков» виявлено суховантажне судно «Сукра Окан» під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл. Як повідомляє міноборони країни-агресорки, на вимогу зупинки для огляду капітан суховантажу не відреагував, для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї.

“З метою огляду суховантажного судна з борту патрульного корабля «Василь Биків» було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців. За результатами радіопереговорів, судно зупинило хід, оглядова група висадилася на суховантажне судно.

Після завершення роботи оглядової групи на борту «Сукра Окан» судно продовжило рух до порту Ізмаїл”, – йдеться у повідомленні російського відомства.