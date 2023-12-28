Кримінал

У Чорному морі на ворожій міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами

28 Грудня 2023 10:25
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чорне море

У Чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами. Унаслідок цього поранення отримали два моряки.

Про це пишуть Сили оборони півдня.

Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів, повідомили Сили оборони півдня.

Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині.

Внаслідок вибуху двоє моряків отримали поранення. Одному надано допомогу на місці, другого доправили до лікарні.


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