Економіка

У четвер Зеленський підпише закон про держбюджет
27 Листопада 2024 20:36
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бюджет, зеленський
Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський планує підписати закон про державний бюджет на 2025 рік у четвер.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

“Сьогодні провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком та представниками Верховної Ради. Обговорили ключові параметри бюджету на 2025 рік, а також нашу фінансову готовність як на грудень, так і на наступний рік. Ми домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет одразу після його передачі з Верховної Ради. Найголовніше – усі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік забезпечені”, – заявив Зеленський.


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