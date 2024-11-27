У четвер Зеленський підпише закон про держбюджет

Президент Володимир Зеленський планує підписати закон про державний бюджет на 2025 рік у четвер.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

“Сьогодні провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком та представниками Верховної Ради. Обговорили ключові параметри бюджету на 2025 рік, а також нашу фінансову готовність як на грудень, так і на наступний рік. Ми домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет одразу після його передачі з Верховної Ради. Найголовніше – усі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік забезпечені”, – заявив Зеленський.