Політика

У четвер у Брюсселі заплановане засідання Ради Україна-НАТО
15 Жовтня 2024 14:26
читать на русском →

У четвер, 17 жовтня, у Брюсселі заплановане засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів військово-політичного блоку.

Про це повідомляє “Європейська правда“, посилаючись на програму міністерської зустрічі НАТО.

Згідно з програмою, Рада Україна-НАТО відбудеться у форматі “робочої вечері” ввечері 17 жовтня. Проте поки невідомо, хто буде представляти Україну на засіданні.

Попереднє засідання Ради Україна-НАТО відбулось наприкінці серпня 2024 року. Тоді її учасники засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Жовтня 2024 20:17

Командувач Сухопутних військ відреагував на погрози військовим з підрозділу “Асгард”
15 Жовтня 2024 19:24

Окупанти атакували Нікопольщину: постраждала вагітна та дитина 
15 Жовтня 2024 17:43

Керівництво університету на Закарпатті брало хабарі за оформлення військовозобов’язаних на навчання
15 Жовтня 2024 17:09

Зеленський провів Ставку: говорили про підготовку до опалювального сезону
15 Жовтня 2024 15:25

В Україні в’язні можуть отримати дозвіл на виїзд з колоній
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
усі думки