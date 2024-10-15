У четвер у Брюсселі заплановане засідання Ради Україна-НАТО

У четвер, 17 жовтня, у Брюсселі заплановане засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів військово-політичного блоку.

Про це повідомляє “Європейська правда“, посилаючись на програму міністерської зустрічі НАТО.

Згідно з програмою, Рада Україна-НАТО відбудеться у форматі “робочої вечері” ввечері 17 жовтня. Проте поки невідомо, хто буде представляти Україну на засіданні.

Попереднє засідання Ради Україна-НАТО відбулось наприкінці серпня 2024 року. Тоді її учасники засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі.