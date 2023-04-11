У Чернівцях побили попа-педофіла

У Чернівцях невідомі напали на єпископа Української православної церкви (Московського патріархату) Івано-Франківського та Коломийського Никиту, його побили просто на вулиці, повідомляється на офіційному сайті церкви.

Під час нападу разом із єпископом був неповнолітній син військовослужбовця ЗСУ, чий брат та батько зараз перебувають на передовій, стверджує прес-служба УПЦ із посиланням на прес-службу Чернівецької єпархії.

Напад на єпископа був навмисним, вважає єпархія. Поліція з’ясовує обставини події.

На одному з відео, яке розповсюджується в телеграм-каналах, затриманий за напад на єпископа звинувачує його в педофілії.

Єпископа Никиту (Андрій Сторожук) до Івано-Франківської єпархії призначили нещодавно, до цього він був архімандритом у сусідніх Чернівцях. Наприкінці минулого року під час обшуків у Чернівецькій єпархії, низка ЗМІ з посиланням на джерело в СБУ повідомили, що у ліжку з Никитою знайшли неповнолітнього хориста.

Після скандалу архімандрита призначили до Івано-Франківської єпархії.

1 травня 2020 року Сторожук було внесено до бази “Миротворець”.