У Чернігові затримали чоловіка, який погрожував підірвати блокпост з працівниками ТЦК та поліцейськими

У Чернігові правоохоронці викрили чоловіка, який повідомив про підготовку вибуху на блокпосту, де перебували працівники ТЦК та поліція. Інформація не підтвердилася – жодних вибухонебезпечних предметів не виявили, повідомляє поліція Чернігівської області.

Як встановили правоохоронці, дзвінок здійснив 38-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. Чоловік зізнався, що в момент виклику був у стані алкогольного сп’яніння.

Йому оголосили підозру за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Санкція статті передбачає покарання від двох до шести років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.