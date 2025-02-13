Кримінал

У Чернігові затримали чоловіка, який погрожував підірвати блокпост з працівниками ТЦК та поліцейськими
13 Лютого 2025 16:23
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Чоловік, який здійснив фейкове повідомлення / Фото: Нацполіція
Чоловік, який здійснив фейкове повідомлення / Фото: Нацполіція

У Чернігові правоохоронці викрили чоловіка, який повідомив про підготовку вибуху на блокпосту, де перебували працівники ТЦК та поліція. Інформація не підтвердилася – жодних вибухонебезпечних предметів не виявили, повідомляє поліція Чернігівської області.

Як встановили правоохоронці, дзвінок здійснив 38-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. Чоловік зізнався, що в момент виклику був у стані алкогольного сп’яніння.

Йому оголосили підозру за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Санкція статті передбачає покарання від двох до шести років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.


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