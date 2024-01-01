Кримінал

У Чернігові копам довелося застосувати силу, щоб затримати піроманів

1 Січня 2024 19:54
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феєрверки

У Чернігові затримані молодики, які запускали феєрверки під час повітряної тривоги.

Пильна чернігівка повідомила поліції що почула гучний вибух під час сигналу «повітряної тривоги» і побачила спалахи салюту з балкону будинку по вулиці Івана Мазепи.

На місце події прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції.

“Поліцейські швидко встановили квартиру, з якої запустили салют. Під вікнами були виявлені рештки феєрверка. Всередині оселі були молодики, які відмовилися відчинити двері, тому було прийнято рішення про примусове відкриття дверей. За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення «Чернігів» поліцейські провели невідкладний обшук в приміщенні”, – повідомили в поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).


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