Кримінал

У Черкаських Тишках під Харковом знайдено тіло без голови

17 Жовтня 2022 19:49
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прокуратура

Сьогодні у селі Черкаські Тишки прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками поліції та судово-медичним експертом виявили трьох загиблих, які стали жертвами «руського миру».

Встановлено, що 84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали сусіди на території домоволодіння.

Крім того, правоохоронці виявили залишки трупа без голови на проїжджій частині села. Наразі встановлюються дані особи та обставини смерті, повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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