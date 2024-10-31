Суспільство

У Черкасах ветерани війни подарували інвалідне крісло голові облради
31 Жовтня 2024 12:15
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ветеран
Крісло колісне, яке ветерани подарували голові Черкаської облради / Фото: Суспільне

На позачерговій сесії Черкаської обласної ради 31 жовтня ветерани війни подарували інвалідне крісло голові обласної ради Анатолію Підгорному.

Про це повідомляє “Суспільне”.

“Мені, аби отримати інвалідність, потрібно пройти сім кругів пекла. А зараз у державі у нас кожен другий інвалід. Як почалась війна, то всі стали інвалідами. А хто буде захищати нашу країну? У нас є подарунок для Анатолія Вікторовича. Візьміть це крісло колісне і проїдьтесь по Черкасах. І не дай Боже, ця клята русня добереться до Черкас, перші хто буде захищати місто, то це хлопці, ветерани війни — без рук і ніг”, – сказав ветеран.

За інформацією пресслужби облради, Анатолій Підгорний інвалідність отримав у 2012 році, коли не був депутатом обласної ради.

“Перед цим Анатолій Підгорний переніс дві складні операції і пройшов практично два роки реабілітації. Має всі відповідні документи та виписки з різних приватних та державних лікарень, де весь цей час лікувався”, — деталізували в пресслужбі.


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