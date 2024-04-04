Суспільство

У чергах на польському кордоні – 1400 вантажівок

4 Квітня 2024 10:44
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польща, кордон
Ілюстративне фото / Getty Images

Поляки продовжують блокування на пунктах пропуску “Рава-Руська”, “Ягодин” та “Угринів”. 

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

“Продовжується блокування саме трьох напрямків – “Рава-Руська” ,”Ягодин” та “Угринів”. І фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину”, – сказав Демченко.

За його словами, пункт пропуску “Ягодин” є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщою для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.

Демченко зазначив, що сукупно черга на цих трьох напрямках сягає десь трішки більше 400 вантажних транспортних засобів.

Крім того, речник ДПСу додав, що також є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається по напрямку пунктів пропуску “Краківець” та “Шегині”. На першому очікує десь 550 вантажівок станом на ранок і близько 450 навпроти “Шегині”.


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