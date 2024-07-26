У Челябінській області прорвало дамбу. Жителів готують до евакуації

На Кіалімському водосховищі в Челябінській області прорвало дамбу, затопило кілька населених пунктів, пишуть місцеві ЗМІ.

Жителі сіл, які перебувають у зоні затоплення, рятуються від води на дахах будинків. Влада планує їх евакуювати.

В Челябинской области прорвало дамбу водохранилища, затоплены несколько сел



Жители сел, которые находятся в зоне затопления, спасаются от воды на крышах домов. Власти планируют их эвакуировать.



Причиной прорыва дамбы в МЧС назвали обильные осадки.



Видео: соцсети pic.twitter.com/UZeth36qVa — Медиазона (@mediazzzona) July 26, 2024

У Карабашському окрузі Челябінської області оголошено режим НС.

Причиною прориву дамби в МНС назвали рясні опади.