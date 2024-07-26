Суспільство

У Челябінській області прорвало дамбу. Жителів готують до евакуації
26 Липня 2024 21:41
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повінь, росія
За даними місцевої влади, у "зоні підтоплення" опинилися 200 осіб / Скриншот відео

На Кіалімському водосховищі в Челябінській області прорвало дамбу, затопило кілька населених пунктів, пишуть місцеві ЗМІ.

Жителі сіл, які перебувають у зоні затоплення, рятуються від води на дахах будинків. Влада планує їх евакуювати.

У Карабашському окрузі Челябінської області оголошено режим НС.

Причиною прориву дамби в МНС назвали рясні опади.


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