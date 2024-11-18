У Чехії затримано закарпатського рекетира, який намагався сховатися в ЄС

У Чехії затримано лідера банди рекетирів із Закарпаття, який намагався сховатися в ЄС від правосуддя.

За інформацією СБУ, затримання стало можливим завдяки співпраці українських правоохоронців, Інтерполу та чеської поліції.

Згідно з матеріалами справи, банда вимагала гроші від місцевих жителів, погрожуючи фізичною розправою у разі відмови. У 2021 році лідер угруповання примусив підприємця сплатити 110 тисяч доларів неіснуючого боргу. Після того, як правоохоронці оголосили йому підозру, він втік за кордон.

У результаті тривалих розшукових заходів, фігуранта оголосили у міжнародний розшук, і він був затриманий у Празі. Тепер його чекає екстрадиція в Україну, де він постане перед судом за вимагання та погрози вбивством. За цей злочин рекетиру загрожує до 7 років позбавлення волі.