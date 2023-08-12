Кримінал

У Чехії українця звинуватили у зґвалтуванні та замаху на вбивство

12 Серпня 2023 10:24
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чехія, кримінал

Окружний суд у чеському Пльзені ув’язнив 18-річного іноземця, якого поліція звинуватила у зґвалтуванні та замаху на вбивство молодої дівчини. Про це повідомила прес-секретар поліції Павла Бурешова, передає Радіо Прага.

Мер Пльзеня Роман Заржицький написав у своєму профілі у Facebook, що обвинувачений був українцем, але не біженцем. Він застеріг від насильства та закликав людей дозволити слідчим спокійно працювати. У соцмережах закликають до суворого покарання обвинуваченого, пишуть повні ненависті коментарі та навіть говорять про скликання демонстрації проти українців.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан також застеріг від узагальнень та розпалювання нетерпимості через національність фігуранта кримінальної справи.

Обвинувачений, за даними поліції, у вівторок увечері заманив дівчину на прогулянку вздовж річки в Лобзі району Доубравка. За неофіційною інформацією, їй виповнилося 15 років. «Оскільки дівчина деякий час знала цього юнака, вона погодилася. Через деякий час він змінив напрямок і несподівано попрямував до довколишнього лісу, зв’язав дівчині руки, заклеїв їй рот скотчем і зґвалтував. Потім він завдав їй ножових поранень і пригрозив убити. Пізніше він загорнув її у мішок, скинув зі скелі і залишив місце злочыну, — йдеться у заяві поліції.

Постраждала повідомила, що прикинулася померлою, що, мабуть, і врятувало їй життя.


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