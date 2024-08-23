Політика

У Чехії хочуть перевірити православні церкви на зв’язки з Кремлем
23 Серпня 2024 16:59
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церква, чехія
Храм святих Петра і Павла. Карлові Вари, Чехія / Фото з відкритих джерел

Після заборони в Україні релігійні організації, афілійовані із РПЦ, небезпекою впливу Кремля на вірян занепокоїлися і в Чехії.

Парламентарі закликали уряд провести розслідування та з’ясувати, чи не використовує Росія чеські церкви для своєї користі, пише Globe24.cz.

Зараз у Чехії існують Православна церква Чеських земель і Словаччини, а також Російська православна церква. Керівником другої є московський патріарх Кирило, якого в країні внесли до санкційного списку. Офіційно ці дві церкви незалежні одна від одної. Але в Комітеті із закордонних справ, оборони та безпеки Сенату кажуть, що РПЦ в їхній країні є філією російської, яка тісно пов’язана з держвладою РФ. А Православна церква Чеських земель із 2014 року чимраз більше потрапляє під вплив осіб, пов’язаних із владними структурами Російської Федерації. А це загрожує інтересам Чеської Республіки.

Очільник комітету Павел Фішер каже, що держава повинна вжити всіх законних заходів, щоб усунути загрозу: спецслужби мають проаналізувати ситуацію, а Міністерство культури — перевірити, чи діють ці церкви в межах чеського законодавства. Також, на думку Фішера, МВС варто зобов’язати поліцію приділяти більше уваги виявленню та розслідуванню ймовірних зловживань із боку церков. 

І зайнятися цим повинні спецслужби. Він також закликав міністра культури Чехії Мартина Бакса перевірити законність діяльності обох церков. Якщо буде підтверджена їхня активність, що порушує закон, то постане питання про позбавлення їх реєстрації. 


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