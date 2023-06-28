Суспільство

У Чехії десятки тисяч українських біженців опиняться у ситуації невизначеності

28 Червня 2023 20:41
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біженці, чехія

Омбудсмен Чехії Станіслав Кржечек попереджає, що з 1 липня, коли в Чехії набуде чинності п’ята версія закону Lex Ukrajina, десятки тисяч українських біженців опиняться в ситуації невизначеності.

Як передає Радіо Прага, Чеська держава з 1 липня оплачуватиме проживання лише «вразливим категоріям населення» – матерям з дітьми, молодим людям до 18 років, літнім та інвалідам. Решті категорій біженців доведеться забезпечувати себе житлом і оплачувати його оренду самостійно. Гуманітарну допомогу також буде скорочено.

За словами омбудсмена, багато біженців неспроможні оплачувати навіть необхідне – житло та харчування. Це недоступно та соціально неприйнятно – заявляє Станіслав Кржечек. Також омбудсмен попереджає про зростання ризику трудової експлуатації. «Боюсь, що результати заходів, що вводяться, будуть сумними для десятків тисяч людей, які вже зараз перебувають у дуже важкій соціальній ситуації. Багато новоприбулих, незважаючи на докладені зусилля, не можуть заробити достатнього обсягу коштів для задоволення своїх базових потреб. Для них, як і для громадян Чехії, має існувати система підтримки, яка допоможе їм пережити цей несприятливий період життя», – наголошує омбудсмен.


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