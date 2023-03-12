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У частині лейтенант побив солдата, почалося розслідування

12 Березня 2023 17:41
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житомир, бійка

У 190 навчальному центрі Житомирського району селища міського типу Гуйва лейтенант Віктор Вітусевич побив строковика. Це відео облетіло мережу та обурило людей.

Про це повідомляють 190 навчальний центр Житомирський район смт. Гуйва, місцеве видання “Перший Житомирський

ЗМІ пишуть, що на відео командир 2-го взводу роти охорони Віктор Вітусевич ногами б‘є солдата-строковика у 190 навчальному центрі в смт Гуйва.

Сам командир другого взводу роти охорони навчального центру вже відреагував на інцидент. Він перепрошує та пояснює причину свого вчинку.

“Я, молодший лейтенант Вітусевич Віктор Анатолійович буду з вами чесним – я був не правий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Та хочу сказати, що алкоголь в армії – це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був – на навчаннях чи в районі виконання бойових дій”, – заявив військовий.

Командування частини подякувало людям за висвітлення інформації. Вони наголосили, що фігуранти інцидент відсторонені на час розслідування.

“Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, ДБР тощо.

Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення”, – йдеться в повідомленні.


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