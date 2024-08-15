Суспільство

У Бєлгородській області оголосили надзвичайну ситуацію федерального рівня
15 Серпня 2024 12:36
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Бєлгород, курська операція
Ілюстративне фото / Вікіпедія

 З 15 серпня на території усієї Бєлгородської області РФ запровадили режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, урядова комісія розглянула ситуацію у Бєлгородській області і ухвалила рішення про запровадження надзвичайної ситуації федерального рівня на всій території регіону.

Гладков зазначив, що інформацію про особливості стану НС місцевому населенню нададуть “пізніше”.

Очільник МНС РФ Олександк Куренков заявив, що ситуація у Бєлгородській області “складна і напружена”. За його словами, внаслідок “українських атак” в регіоні “пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі”.

“Організована робота з надання всебічної допомоги постраждалому населенню, проте масштаби того, що відбувається, не дозволяють регіону самостійно ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації, що склалася. Пропоную віднести НС, що виникла на території Бєлгородської області, до НС федерального характеру і встановити федеральний рівень реагування”, — сказав міністр.

В МНС РФ зазначили, що заходи з ліквідації наслідків НС федерального характеру фінансуються з держбюджету. Це зокрема стосується і виплат постраждалим.


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